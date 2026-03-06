No puede ser congresista quien tenga decisión judicial ya ejecutoriada: Corte Suprema por caso UNGRD
El magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció sobre la decisión que tomó el alto tribunal sobre la decisión de llamar a juicio o de imponer una medida de aseguramiento contra los cinco congresistas y un excongresista que habrían participado del entramado de corrupción de la UNGRD.
Este viernes, 6 de marzo, habló en los micrófonos de 6AMW, con Julio Sánchez Cristo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Iván Mauricio Lenis, para pronunciarse sobre la decisión que se tomó en el alto tribunal con respecto a los congresistas investigados por el caso UNGRD.
Y que es que allí, en la sala de instrucción, hubo empate sobre la decisión de llamar a juicio o de imponer una medida de aseguramiento contra los cinco congresistas y un excongresista que habrían participado del entramado de corrupción de la Unidad Nacional Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Lea más: Empate en Corte Suprema de Justicia frena decisión sobre congresistas investigados por caso UNGRD
Juan Esteban Quintero
Juan Esteban Quintero