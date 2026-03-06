James Rodríguez es baja confirmada para el partido del Minnesota United: esto fue lo que pasó

ST PAUL, MINNESOTA - FEBRUARY 28: James Rodríguez está en duda para el partido del Minnesota United: esto fue lo que pasó. (Photo by Minnesota United FC/MLS via Getty Images) / Minnesota United FC

¡Preocpuantes noticias desde los Estados Unidos! Cameron Knowles, entrenador del Minnesota United, confirmó en conferencia de prensa que James Rodríguez sufrió un golpe que le impedirá jugar en la jornada de este fin de semana en la Major League Soccer (MLS).

Es preciso recordar que el equipo norteamiercano jugará este sábado 7 de marzo en casa del Nashville y el volante colombiano, que el partido pasado permaneció en el banco de suplentes, seguirá sin poder tener su ansiado debut.

Esto fue lo que pasó con James Rodríguez en Minnesota United

“James no está apto, está (siendo evaluado) día a día, porque tiene una contusión. No terminó la sesión de ayer”, empezó diciendo el entrenador neozelandés.

Y confirmó la baja de su estrella para el compromiso que se avecina: “Lo llevamos día a día. Es más un asunto de precaución, regresaremos y veremos cómo está el lunes”. En este orden de ideas, el jugador no estaría disponible para el duelo que se avecina ante Nashville y el 9 de marzo nuevamente será revisado por el cuerpo técnico de la institución.

Rodríguez Rubio fue anunciado por el Minnesota a principios del mes de febrero, pero desde entonces no ha logrado sumar minutos con el primer equipo.

Minnesota es quinto de la Conferencia Oeste de la MLS con 4 puntos, tan solo a 2 del San Diego FC, líder de la zona. Nashville, su rival de esta semana, es segundo de la Este con 4 unidades.

