Cerca de 300 personas lograron controlar el gran incendio que se presentó en Sutatenza, Boyacá

Tres viviendas se vieron afectadas por el incendio forestal que se presentó en zona rural del municipio de Sutatenza, Boyacá / Foto: Referencia.

Sutatenza

Tres viviendas fueron consumidas por las llamas en zona rural del municipio de Sutatenza en Boyacá a causa de un incendio de grandes proporciones que se registró en el sector de Ovejeras.

Además de las viviendas que fueron afectadas, ocho menores de edad y varios adultos mayores tuvieron que ser reubicados en albergues.

“La verdad es una afectación bastante grande. Es una zona montañosa, es una falda de montaña y los vientos muy fuertes hacen que cualquier cosa que enciendan aquí se expanda rápidamente y pues aquí esto está seco, los pastos, los árboles por el verano. Entonces, esto es el combustible para un mega incendio. Tenemos tres viviendas quemadas y en albergue aquí en Sutatenza hemos reubicado ocho niños y adultos mayores y bueno, aquí también ya estamos trayendo asistencia técnica agropecuaria de los veterinarios porque estamos buscando también animalitos que se han quemado. Las personas están buscando sus gatitos, sus vacas”, manifestó Rodrigo Hernán Carrillo, alcalde de Sutatenza.

El mandatario municipal señala que al parecer las llamas se iniciaron por una mal llamada quema controlada.

“La gente no toma conciencia de que no se deben hacer las quemas controladas que se les salen de las manos y las afectaciones son bastante grandes. Pues la verdad muy triste todas estas afectaciones por personas que no piensan en los demás, en el medio ambiente, en que eso hace que corran riesgo y peligro las personas aquí, los vecinos, torres de electricidad quemadas”, agregó Carrillo, quien además añadió que más de 20 viviendas estuvieron en riesgo.

“Tenemos cerca de 25 viviendas a los alrededores y estamos identificando si más viviendas se vieron afectadas con el incendio y qué otras afectaciones se tuvieron con el incendio. Bueno, en eso estamos, en esta tarea identificando todo porque la zona es bastante grande lo que se quemó”, dijo.

En el lugar trabajaron más de 250 personas de las entidades de socorro de los municipios de Sutatenza, Guateque, Macanal y Garagoa. Además, personal del Ejército y la Policía Nacional y comunidad del municipio.