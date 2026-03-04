Emiten segunda alerta por mala calidad del aire en Mochuelo, zona rural de Bogotá

Bogotá D.C

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró alerta por mala calidad del aire en el sector de Mochuelo, zona rural de Bogotá , en menos de un mes.

La última medida se había levantado apenas hace ocho días y nuevamente la estación de monitoreo ubicada en ese punto de la localidad Ciudad Bolívar registra niveles altos de Material Particulado (PM2.5) considerado dañino para la salud humana.

“Reforzaremos los operativos de control y seguimiento a industrias y otras fuentes fijas de emisión en el sector, que no han entendido que esto no es un simulacro, sino una decisión de autoridad ambiental”, aseguró el director de la CAR, Alfred Ballesteros.

Para la autoridad ambiental esta situación evidencia la falta de compromiso y voluntad por parte de los actores y actividades industriales que están reunidos en esta zona como ladrilleras, asfalteras y cementeras que no están priorizando la mitigación de contaminantes.

Aunque las lluvias que se vienen presentando en la capital ayudan a limpiar el ambiente, para el director Ballesteros es claro que no se han adoptado suficientes medidas para la reducción de emisiones de fuentes fijas en Mochuelo.