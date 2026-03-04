La Secretaría de Salud de Bogotá intensifica acciones ante la llegada de un pico respiratorio

En las próximas semanas, Bogotá llegará a un pico respiratorio donde se prevé un incremento considerable en las consultas por infecciones respiratorias agudas, por lo que la Secretaría Distrital de Salud anunció que intensificará las acciones para evitar el contagio de varias personas.

En ese sentido, la Secretaría mantendrá un seguimiento permanente a la calidad del aire, con especial atención en la zona rural de Mochuelo, donde la Corporación Autónoma Regional (CAR) declaró estado de prevención por mala calidad del aire, lo cual puede agravar las infecciones respiratorias y aumentar el riesgo de complicaciones.

Estas infecciones afectan con mayor frecuencia a niños, personas adultas mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo, por lo que desde el Distrito han hecho un llamado para el autocuidado de estas personas.

Asimismo, la Secretaría afirmó que se han fortalecido las acciones de vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente posibles afectaciones en la salud de la comunidad y se han incrementado las intervenciones en territorio.

¿Qué recomendaciones hace la Secretaría de Salud?

La Secretaría de Salud recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación; usar tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios; lavarse las manos frecuentemente; evitar el contacto con personas con infecciones respiratorias y reducir la actividad física al aire libre en menores de cinco años, personas mayores de 60 años, gestantes y personas con enfermedades.

Sin embargo, la Secretaría aclara que las personas con enfermedades crónicas deben continuar sus tratamientos, asistir a controles médicos y evitar aglomeraciones. También se recomienda evitar la exposición a zonas con alta contaminación del aire y, de ser necesario, usar tapabocas preferiblemente N95.

“La Secretaría Distrital de Salud reitera la importancia de acudir de inmediato a los servicios de salud ante signos de alarma como dificultad para respirar, fiebre persistente o de difícil control, dolor en el pecho, decaimiento excesivo o alteraciones de conciencia”, explica la entidad.