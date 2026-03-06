Medellín limpió 14 soterrados para prevenir inundaciones en temporada de lluvias

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín culminó la primera etapa de limpieza preventiva en 14 soterrados o deprimidos viales, como parte de las acciones para reducir riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias.

En total se realizaron 19 jornadas de intervención en sectores priorizados por su alto flujo vehicular y su historial de emergencias por acumulación de agua.

Durante estas labores se intervinieron 219 estructuras del sistema de drenaje, entre drenajes, sumideros, rejillas y desagües, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema pluvial en puntos estratégicos de la ciudad.

Sectores intervenidos en la ciudad

Las jornadas se desarrollaron en zonas como Villanueva, La Alpujarra, Los Músicos, Bulerías, San Juan con la 80, Parques del Río, Punto Cero, Terminal del Norte y La Aguacatala, entre otros puntos de Medellín.

Las intervenciones incluyeron succión mecánica de sedimentos, limpieza de cárcamos, sumideros, rejillas y redes de drenaje pluvial, además de lavado de zonas duras, barrido de calzadas y andenes.

También se realizaron revisiones, reparaciones y reposiciones de luminarias, con el propósito de mejorar la capacidad hidráulica del sistema y disminuir el riesgo de acumulación de aguas lluvias en estos puntos críticos.

Trabajo conjunto entre varias entidades

Las jornadas fueron coordinadas a través del Comité Temático Interinstitucional de Aseo y Ornato del SIGAM, liderado por la Secretaría de Medio Ambiente, con la participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Emvarias, las secretarías de Infraestructura Física y Movilidad, la Gerencia Centro y la Policía Nacional.

Según el subsecretario de Gestión Ambiental, Mario Ramírez, el balance de las intervenciones es positivo, aunque reiteró que la prevención también depende de las acciones ciudadanas.

“El balance es positivo porque logramos intervenir puntos críticos antes de que se intensifiquen las lluvias, pero esto no es solo una tarea institucional. Necesitamos el compromiso ciudadano”, señaló el funcionario.

Más intervenciones durante el año

Las labores de mantenimiento en estos deprimidos viales se realizan de lunes a jueves entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada, con el fin de no afectar la movilidad durante las horas de mayor circulación.

La administración distrital también anunció que se aumentó la frecuencia de estas jornadas, pasando de dos intervenciones al año a cuatro, es decir, una cada tres meses, con el objetivo de fortalecer el mantenimiento del sistema de drenaje urbano.

Finalmente, la Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para no arrojar basuras en sumideros, quebradas o espacios públicos, ya que estos residuos pueden provocar taponamientos que derivan en inundaciones y emergencias en distintos sectores de la ciudad.