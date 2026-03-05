Grupo Gilinski se convierte en el mayor accionista de GeoPark

La compañía GeoPark anunció hoy una transacción de inversión privada por parte de Colden Investments, filial del Grupo Gilinski, liderado por Jaime y Gabriel Gilinski quien efectuará una inversión aproximada de USD 107 millones. El grupo adquiere el 20% de las acciones ordinarias en circulación, consolidándose como el principal accionista de la empresa.

La transacción implicó la adquisición de 12.876.053 nuevas acciones ordinarias a un precio de USD 8,31 por acción.

Esta alianza busca acelerar la estrategia de crecimiento de largo plazo de GeoPark en América Latina, enfocándose en la consolidación de activos en Colombia, la expansión en la formación Vaca Muerta en Argentina y la posible reapertura de operaciones en Venezuela, dependiendo de la evolución de las condiciones regulatorias y de mercado.

“Como parte del acuerdo, el Grupo Gilinski tiene derecho a nominar dos miembros al Directorio de GeoPark. En este sentido, Gabriel Gilinski se incorporará de manera inmediata al Directorio. Si la participación del grupo aumenta al 28% o más, podrán nominar a un tercer director”, señala un informe dado a conocer.

Para garantizar la independencia estratégica, se estableció un periodo de bloqueo de 18 meses, durante el cual el Grupo Gilinski no podrá vender sus acciones. Además, el Directorio mantendrá siempre una mayoría de directores independientes.

El CEO de GeoPark señaló que la experiencia del Grupo Gilinski en la expansión de plataformas regionales será fundamental para la siguiente fase de crecimiento de la energética.