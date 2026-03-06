Con un jarillón artesanal buscan cerrar el boquete Nueva Colombia en Lorica, Córdoba

Montería

Más de 200 personas trabajan en el cierre del boquete Nueva Colombia en el río Sinú, el cual amenaza a tres corregimientos del municipio de Lorica, Córdoba. Se trata de Cotocá Arriba, Nariño y Palo de Agua.

La obra artesanal fue recorrida por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, quien señaló que “al día se llenan más de 1.500 sacos de arena para construir el jarillón artesanal de 140 metros para tapar la boca del río Sinú. En esta labor participan más de 200 personas, entre habitantes de Lorica y miembros de la Defensa Civil, Bomberos, Ponalsar de la Policía, Ejército, Armada, la UNGRD y la Alcaldía de Lorica”.

“La UNGRD avanza en la estructuración y contratación de una obra de emergencia para fortalecer el trabajo de las comunidades de cara al inicio de la temporada de lluvias”, agregó.

Durante la noche del 5 de marzo se realizaron labores de refuerzo en el jarillón artesanal con más costales.

Por su parte, el alcalde del municipio de Lorica, Carlos Manzur, solicitó a Urrá reducción temporal en operación de turbinas, para mitigar afectaciones por altos niveles del río Sinú

“La petición surge ante la necesidad urgente de intervenir varios puntos críticos ubicados sobre el río, entre ellos el sector de la boca de Nueva Colombia, donde se adelantan trabajos estratégicos para mejorar el flujo y mitigar el riesgo de inundaciones. Con el nivel del río alto, estas labores no pueden desarrollarse con la eficacia y seguridad requeridas”, señaló.

El mandatario explicó que “una disminución temporal en la operación de turbinas permitiría un descenso gradual en los niveles del río, facilitando la intervención técnica en zonas vulnerables y brindando un respiro a las comunidades que hoy enfrentan afectaciones por el aumento del caudal”.

“Asimismo, se busca que el nivel de la ciénaga también disminuya, ya que actualmente está generando inundaciones en barrios de la zona urbana, especialmente en sectores de la margen derecha, así como en corregimientos como San Sebastián y en municipios vecinos como Purísima y Momil”, agregó.

Frente a la petición, trascendió que “Urrá ha ido bajando gradualmente las descargas al río Sinú”.