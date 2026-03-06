Cárdenas: La inversión ha caído en picada, lo que agravará el problema de la pobreza en el futuro

En un reciente debate en Dos Puntos, Mauricio Cárdenas, miembro de la Gran Consulta por Colombia, presentó sus propuestas y visión para el futuro del país, destacando la importancia de la unidad, la experiencia y la acción concreta frente a los desafíos actuales. Cárdenas enfatizó que la gran consulta es un equipo con el objetivo común: sacar a Colombia adelante.

Resaltó que la gran consulta es un ejemplo de que “es posible lo imposible”, refiriéndose a la unión de figuras de distintas orillas políticas que han trabajado con gobiernos anteriores como los de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. Subrayó que, aunque existen diferencias entre los miembros de la consulta, hay un consenso en temas fundamentales, como la necesidad de acabar con las negociaciones de la paz total y retomar el control del territorio.

El plan de gobierno de Cárdenas

El plan de gobierno que presentó Cárdenas se articula en cuatro puntos principales:

Seguridad

Propone acabar con las negociaciones de la paz total del gobierno de Gustavo Petro, incluyendo las de la guerrilla del ELN, y retomar el control del territorio.

Apoyo al empresariado

Destacó la necesidad de impulsar la inversión, que actualmente se encuentra en un punto bajo, para generar crecimiento económico.

Manejo de las finanzas públicas

Aboga por una gestión fiscal seria, combinada con una inversión social efectiva.

Inversión social

Propone programas que resuelvan problemas reales, como el apoyo a madres cabeza de hogar para emprender y la implementación de viviendas sin cuota inicial. Enfatizó que estos programas deben ser más efectivos que los discursos y la charlatanería del actual gobierno.

Cárdenas fue crítico de la gestión del gobierno actual, señalando que “la inversión ha caído en picada”.

