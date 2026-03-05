Expresidente Uribe denunció que fuerza pública no estaría vigilando puestos de votación en Caquetá

El expresidente Álvaro Uribe anunció que el partido Centro Democrático presentará este jueves una queja formal ante la Registraduría por presuntas irregularidades en la vigilancia de algunas mesas de votación en el departamento de Caquetá.

Según dijo, tendría información de que ciertas mesas de votación no se han permitido el ingreso de integrantes de la Fuerza Pública.

“Hay mesas electorales en Caquetá a las cuales no han dejado llegar a los soldados y policías”, dijo desde un evento en ese departamento.

Y agregó que la vigilancia de esos puntos estaría siendo ejercida por integrantes de guardias campesinas. “La vigilancia la harán guardias campesinas que están trabajando bajo las órdenes de estos grupos terroristas”, afirmó.

Por esto, el director de su partido, Gabriel Vallejo, acudirá ante la autoridad electoral para que revise lo ocurrido.

Hasta el momento, la Registraduría no se ha pronunciado al respecto.