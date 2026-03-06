Capturan a hombre responsable de atacar a su novia con agente químico en Barbosa, Antioquia

Barbosa, Antioquia

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a un hombre señalado de atacar con agentes químicos a su compañera sentimental, el pasado 10 de febrero en el municipio de Barbosa, Antioquia.

Violencia intrafamiliar

Tras conocerse el caso de violencia intrafamiliar, las autoridades activaron los protocolos de atención y acompañamiento a la víctima a través de la unidad policial Patrulla Púrpura, con el propósito de garantizar la protección de su integridad.

Asimismo, se recolectaron elementos materiales probatorios que permitieron la captura del presunto agresor, identificado como Luis Carlos Ospina, por el delito de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, este caso impulsa a las autoridades a continuar fortaleciendo las acciones en pro de la protección de las mujeres y la lucha contra las violencias basadas en género.

“Vamos a seguir impactando significativamente a través de campañas de prevención para evitar que estos casos se repitan. Tenemos que llegar a cero casos”, aseguró Bello.

De ese modo, la Policía Nacional y la Secretaría de las Mujeres de Medellín invitan a las mujeres y a la ciudadanía a no normalizar los hechos de violencia y a denunciar, a través de la línea de emergencia 123, cualquier tipo de violencia basada en género.

Asimismo, en caso de ser víctima, se recomienda acceder a los mecanismos de ayuda disponibles para la población.