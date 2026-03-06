Medellín abre nueva convocatoria de incentivos cinematográficos

Medellín

La iniciativa, liderada por la Comisión Fílmica de Medellín, cuenta con una bolsa de $970 millones destinada a apoyar proyectos audiovisuales mediante diferentes líneas de incentivo que buscan dinamizar el sector y generar impacto económico en la capital antioqueña.

Uno de los principales mecanismos es el cash rebate, que permite el reembolso de hasta el 20 % de los gastos realizados con proveedores de Medellín. Este beneficio está dirigido a empresas locales que desarrollen actividades de desarrollo, producción o posproducción, así como a compañías audiovisuales colombianas que presten servicios a proyectos nacionales o internacionales realizados total o parcialmente en la ciudad.

Según la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, este programa busca consolidar a la ciudad como un referente creativo. “Medellín es la única ciudad del país que cuenta con el reembolso de dinero para las producciones que se ruedan en nuestros escenarios. Esto consolida la ciudad como un territorio creativo y competitivo”.

Más información Fico reporta 1.800 obras y la menor tasa de homicidios en 50 años en Medellín

La convocatoria también contempla incentivos automáticos para empresas locales que hayan participado en festivales, mercados o eventos internacionales del sector durante el último año.