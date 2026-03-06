Capturan a alias ‘La Firma’, del Clan del Golfo, al llegar extraditado de España
Según la investigación, habría blanqueado más de 182.000 millones de pesos producto del envío de toneladas de cocaína a Europa.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue capturado Pablo Felipe Prada Moriones, alias ‘Black Jack’ o ‘La Firma’, señalado articulador de una red de lavado de activos asociada al ‘Clan del Golfo’, tras ser extraditado de España a Colombia.
La orden de captura se hizo efectiva a su llegada al aeropuerto El Dorado, por unidades de la Policía Nacional y Migración Colombia.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos relaciona a alias ‘La Firma’ con el blanqueo de más de 182.000 millones de pesos, producto del envío de toneladas de cocaína a Europa.
En ese sentido, será imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivado del narcotráfico.
Así fue la captura de alias ‘Black Jack’
