Capturan a alias ‘La Firma’, del Clan del Golfo, al llegar extraditado de España

Según la investigación, habría blanqueado más de 182.000 millones de pesos producto del envío de toneladas de cocaína a Europa.

Llegó extraditado de España Pablo Felipe Prada Moriones, alias 'Black Jack' o 'La Firma',

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue capturado Pablo Felipe Prada Moriones, alias ‘Black Jack’ o ‘La Firma’, señalado articulador de una red de lavado de activos asociada al ‘Clan del Golfo’, tras ser extraditado de España a Colombia.

La orden de captura se hizo efectiva a su llegada al aeropuerto El Dorado, por unidades de la Policía Nacional y Migración Colombia.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos relaciona a alias ‘La Firma’ con el blanqueo de más de 182.000 millones de pesos, producto del envío de toneladas de cocaína a Europa.

En ese sentido, será imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivado del narcotráfico.

Así fue la captura de alias ‘Black Jack’

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Compartir