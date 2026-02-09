Extraditado de Chile a Colombia era buscado por el homicidio de su hija de cuatro años

Migración Colombia fue la encargada de recibir a John Camilo Florez alias “Noño”, quién fue capturado en Chile y quién sería el tercer cabecilla de grupo organizado los Shottas de Buenaventura. Esta persona había sido detenida el 08 de septiembre del 2025 en la frontera entre Chile y Argentina.

Flórez quien ya contaba con una Notificación Roja de Interpol, hacía parte del cartel de los más buscados y se ofrecía hasta 200 millones de pesos para dar con su paradero y posterior captura. Es acusado de los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión.

Este sujeto, además, era señalado de torturar y asesinar a su hija de cuatro años en el 2024, en este momento, de acuerdo con el proceso judicial, le ocasionó varias lesiones en diferentes partes del cuerpo, según el reporte de Medicina Legal, pero su familia reportó el hecho como un accidente casero diciendo que se había caído de las escaleras.

La general Sandra Rodríguez comandante de la Policía en el Valle del Cauca dijo que la orden de captura se había emitido por el delito de homicidio “la gobernación del Valle del Cauca ofrecía hasta 200 millones de pesos tras el homicidio de su hija de 4 años, este actor criminal fue capturado en la ciudad de Chile y el día de ayer fue extraditado a Colombia donde es puesto a disposición de la fiscalía 53 seccional de Buenaventura, quien había emitido su orden de captura por el delito de homicidio”.

John Camilo Florez alias “Noño” de 27 años, tendría, según las investigaciones una trayectoria criminal de 20 años iniciando en el grupo “Los Chiquillos” y desde hace ocho años hizo un cambio de bando ingresado a “Los Shottas” escalando como uno de sus cabecillas.

Luego de ser trasladado a Colombia fue enviado a la cárcel de Valledupar para cumplir con su condena, según informó la Policía.