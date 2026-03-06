Autoridades de Norte de Santander activan acciones tras Alerta Temprana de la Defensoría

Norte de Santander.

Tras la Alerta Temprana de Inminencia 007 de 2026 emitida por la Defensoría del Pueblo por la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) hacia los municipios de La Esperanza y Cáchira, las autoridades de Norte de Santander activaron acciones institucionales para prevenir afectaciones a la población civil.

El consejero de paz del departamento, Luis Fernando Niño, explicó a Caracol Radio que el documento de la Defensoría incluye una serie de recomendaciones dirigidas a las entidades del Estado, por lo que desde la Gobernación se están articulando medidas con diferentes instancias para responder al riesgo advertido.

“La Alerta Temprana da unas recomendaciones a la Fuerza Pública, a la Procuraduría, a la Fiscalía y, por supuesto, a la Gobernación. Desde el Puesto de Mando Unificado y los comités de seguridad se están tomando todas las acciones necesarias para que se haga un plan de contingencia de seguridad y de presencia institucional”, señaló el funcionario.

De acuerdo con Niño, las acciones se están coordinando desde espacios como el Puesto de Mando Unificado (PMU), los comités de seguridad, el Comité de Justicia Transicional y el Consejo Departamental de Paz, con el propósito de fortalecer la presencia del Estado en el territorio y prevenir vulneraciones a los derechos humanos.

El consejero también indicó que en las últimas semanas se han registrado situaciones que coinciden con las preocupaciones planteadas en la Alerta Temprana, entre ellas intimidaciones y presencia de hombres armados en corredores viales de esta zona del departamento.

“Hubo varios momentos de preocupación y de alerta. Algunos vehículos fueron pinchados en sus llantas con disparos y grafiteados por parte de estos grupos, además de presencia en las vías principales en el corredor entre La Esperanza y Ocaña y el comienzo de intimidaciones a la población civil”, afirmó.

Las autoridades departamentales señalaron que continuarán haciendo seguimiento a la situación en estos municipios, con el fin de adoptar medidas que permitan evitar una escalada de violencia y proteger a las comunidades rurales que habitan en esta zona del nororiente del país.