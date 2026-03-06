Elecciones de las curules de paz en el Catatumbo, un desafío logístico para la Registraduría

Norte de Santander.

Las elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) en la región del Catatumbo representan uno de los mayores desafíos logísticos para la organización electoral en Norte de Santander, debido a las particularidades que tiene este mecanismo creado para garantizar representación política a las víctimas del conflicto armado.

El registrador delegado para el departamento, Omar Guevara Parada, explicó a Caracol Radio que este proceso electoral no se desarrolla bajo las mismas condiciones de una elección tradicional, pues exige la conformación de un censo electoral especial y la instalación de mesas en zonas rurales apartadas.

“En esos municipios, en su parte rural, la Registraduría tiene que hacer unas cosas muy puntuales: identificar a los ciudadanos víctimas, llevarles la cédula, realizar jornadas de inscripción y conformar un censo aparte. Además, se debe hacer un escrutinio independiente y entregar una credencial”, señaló el funcionario.

En Norte de Santander, este proceso se adelanta en municipios del Catatumbo priorizados dentro de estas circunscripciones especiales, donde la organización electoral dispuso puestos y mesas de votación dirigidos exclusivamente a la población víctima habilitada para participar en esta elección.

El registrador indicó que otra de las particularidades es que el material electoral de estas circunscripciones debe manejarse de manera separada frente al resto de los comicios, lo que implica un procedimiento adicional durante el traslado y el escrutinio.

“El material que corresponde a las CITREP debe separarse del resto de la elección. Ese material se trasladará para su escrutinio específico, mientras que los demás pliegos electorales seguirán el procedimiento normal del departamento”, explicó.

Las CITREP fueron creadas en el marco del Acuerdo de Paz con el propósito de que las víctimas del conflicto armado en las regiones más afectadas por la violencia tengan representación directa en la Cámara de Representantes, razón por la cual el proceso electoral en estos territorios requiere una logística diferenciada y controles especiales.