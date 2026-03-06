Defensoría lanza Alerta Temprana por expansión de ‘Los Pachencas’ hacia Norte de Santander

Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 007 de 2026, en la que advierte sobre un escenario de grave riesgo para la población civil por la expansión territorial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o también conocidas como ‘Los Pachencas’ hacia los municipios de La Esperanza y Cáchira, en Norte de Santander.

El organismo señaló que esta dinámica refleja una aceleración en el proceso de consolidación territorial de ese grupo armado ilegal en un corredor estratégico que conecta los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar con Santander, el sur de Bolívar y la subregión del Catatumbo, lo que incrementa su relevancia geoestratégica dentro del conflicto armado.

Según el documento, la llegada de las ACSN a esta zona se habría facilitado por acercamientos con exintegrantes del extinto Frente Héctor Julio Peinado, asentados en el sur del Cesar tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En medio de un deterioro de la seguridad, marcado por el aumento de delitos como la extorsión, el abigeato y el secuestro, el grupo armado habría ingresado inicialmente bajo el argumento de brindar seguridad frente a la delincuencia común.

No obstante, la Defensoría advierte que esa presencia evolucionó rápidamente hacia un proceso de control territorial.

“Hoy corresponde a una estrategia de legitimación y consolidación territorial que ha derivado en la imposición progresiva de mecanismos coercitivos de control, siendo la extorsión uno de los principales instrumentos”, señala la alerta.

La entidad también manifestó especial preocupación por la expansión hacia la zona alta del municipio de La Esperanza, debido a su valor estratégico como área de conexión con la subregión del Catatumbo.

En ese territorio tienen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras disidentes de las antiguas FARC, lo que aumenta el riesgo de una escalada de la confrontación armada.

“Este potencial de movilidad y expansión operativa (…) incrementa significativamente el riesgo de confrontaciones armadas directas”, advierte la Defensoría, que además menciona la posible utilización de nuevas tecnologías de guerra, como drones, documentadas en otros escenarios recientes del conflicto armado.

El organismo alertó que este panorama podría derivar en desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y graves afectaciones a la vida e integridad personal, especialmente en zonas rurales donde habita población campesina.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo formuló 16 recomendaciones a entidades del orden nacional y territorial, con el fin de que se adopten medidas preventivas y se garantice una respuesta institucional urgente y articulada que permita proteger a las comunidades.

La entidad también recordó que en los últimos años ha emitido varias alertas tempranas sobre este territorio debido a la persistencia de factores de riesgo asociados al conflicto armado.

En esta ocasión, el documento actualiza el escenario de seguridad tras el repliegue del Frente 33 de las disidencias de las extintas FARC-EP hacia el municipio de El Tarra, en medio de su confrontación con el ELN en la subregión del Catatumbo.