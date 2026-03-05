Violencia electoral mantiene alerta sobre Norte de Santander

Cúcuta

El gobierno nacional a través del Ministerio del Interior volvió a llamar la atención a las autoridades sobre la necesidad de “blindar” las elecciones a Congreso de la República en Norte de Santander, especialmente en la región del Catatumbo.

Las autoridades han demandado el compromiso de la fuerza pública para evitar delitos contra el sufragio durante la contienda electoral.

Así mismo se advierte que los mayores riesgos para el departamento están relacionados con trashumancia electoral según las labores de las autoridades.

En un reciente informe de la Misión de Observación Electoral MOE, se ha alertado sobre el trasteo de votos en algunos municipios al norte del departamento y sobre los que se mantiene una vigilancia especial.

Así mismo se advierte que en Norte de Santander 24 municipios se encuentran dentro del mapa de riesgo electoral que fue presentado recientemente.

