12 feb 2026 Actualizado 18:36

Activan PMU ante delicada situación de violencia en El Carmen

Autoridades no descartan extracción de personas

Luis Fernando Niño, Consejero de Paz /Foto: Twitter.

Cúcuta

La compleja situación de orden público en el municipio de el Carmen, en la región del Catatumbo en Norte de Santander motivó la instalación de un Puesto de Mando Unificado.

Las autoridades departamentales se han mostrado preocupadas por las acciones violentas que ha venido desarrollando la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional ELN, en el casco urbano de esa población.

El Consejero de Paz de la región Luis Fernando Niño dijo a Caracol Radio “lamentamos estos hechos en los que la población civil se ve afectada por el conflicto y abogamos siempre por la búsqueda de soluciones pacificas en la zona”.

Indicó que frente a lo que esta ocurriendo por la presencia de integrantes del ELN en el casco urbano indicó que “debido a las situaciones de riesgo y a lo que viene ocurriendo con las secretarias de gobierno, educación y desde este despacho se han tomado medidas para salvaguardar la vida de todos los habitantes de ese municipio”.

“Asistencia humanitaria, acciones de misión médica e incluso extracción de llegarse a necesitar por situaciones de riesgo para determinador grupos poblacionales” dijo el funcionario.

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,

