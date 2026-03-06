En vídeo quedó registrado el rescate de secuestro a comerciante de esmeraldas en La Candelaria

Medellín

Un comerciante de esmeraldas procedente de la ciudad de Bogotá fue rescatado por la Policía Nacional en el centro de Medellín, en el sector de La Veracruz, luego de permanecer aproximadamente 24 horas secuestrado por un grupo de hombres que exigía a su familia una significativa suma de dinero para dejarlo en libertad.

Según las autoridades, el ciudadano, residente de la capital del país, había llegado a Medellín para concretar un negocio de joyas en oro y esmeraldas por un valor cercano a los 200 millones de pesos.

Operativo articulado

Las acciones de rescate fueron realizadas por unidades del GAULA de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, en pleno centro de la ciudad, en horas de la mañana del martes 3 de marzo.

De acuerdo con el el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, tras realizar la transacción comercial, el comerciante habría recibido como pago varios fajos de dinero falso.

“Hace una transacción a comercializar oro, joyas, esmeraldas, infortunadamente cuando le hacen el pago a esa transacción comercial, se da cuenta que le pagan con dinero falso, se devuelve a hacer el reclamo y allí lo secuestran en el sector de la Veracruz, en un hotel“, detalló el general Bello.

Posteriormente, cinco de los presuntos compradores lo retuvieron en contra de su voluntad y, mediante llamadas telefónicas, iniciaron la extorsión a sus seres queridos.

Procedimiento e incautaciones

Tras la alerta de los familiares de la víctima ante el GAULA y durante labores de vigilancia y control en establecimientos hoteleros, los uniformados lograron ubicar a los presuntos responsables en compañía del comerciante. En ese momento, los hombres pretendían trasladarlo en una camioneta para cambiar el lugar de cautiverio.

Durante el procedimiento de rescate fueron incautados: una camioneta, diez fajos de dinero falso por un valor aproximado de 100 millones de pesos, ocho teléfonos celulares y varias joyas falsas que simulaban ser de oro y esmeraldas.

Los elementos fueron dejados a disposición de la autoridad competente como material probatorio dentro del proceso investigativo, mientras que los cinco capturados deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de secuestro extorsivo.