Emboscada al Ejército en Caquetá dejó tres soldados muertos: gobernadora del Meta rechazó el ataque

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien preside la Federación Nacional de Departamentos, brindó detalles sobre el ataque armado de las disidencias de las Farc contra el Ejército Nacional que dejó tres soldados muertos y uno herido.

De acuerdo con la gobernadora, estos hechos ocurrieron el pasado 4 de marzo en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, cuando los uniformados adelantaban labores relacionadas con la instalación de puestos de votación para las elecciones.

“Este grupo delincuencial de ‘Iván Mordisco’, comandado por un grupo que se llama ‘Carolina Ramírez’, incursionó e hizo una emboscada a nuestra Fuerza Omega y asesinó a tres soldados y (dejó) un soldado herido en un desplazamiento que se estaba haciendo para la protección de las mesas de votación para el domingo (8 de marzo)”, relató, al rechazar los hechos.

La gobernadora calificó este hecho como preocupante, a la vez que señaló que los 32 gobernadores del país han pedido al Gobierno Nacional para atender esta situación.

