Gobierno pide bajar precios de la energía ante el alto nivel de los embalses

Montería se quedará sin luz por labores de la empresa Afinia.

Ante el alto nivel de los embalses en el país, el ministro de Minas, Edwin Palma, hizo un llamado a los generadores de energía para que reduzcan sus precios en el Mercado Mayorista de Energía.

Según el funcionario, las actuales condiciones hidrológicas permiten ofrecer energía a menores costos, por lo que pidió que las empresas actúen con responsabilidad frente a los usuarios y al sistema eléctrico.

“Con embalses en niveles altos, el valor del agua se acerca al cero de la bolsa. Esperamos un comportamiento responsable del mercado, con ofertas razonables y coherentes con la realidad hidrológica del país”, enfatizó Palma.

El ministro pidió a las generadoras hídricas y a las tecnologías con bajos costos de operación, que tienen mayor capacidad para ajustar sus precios a la baja sin poner en riesgo su sostenibilidad.

Insistió en que estas compañías deben acogerse de manera decidida a las nuevas reglas de precios bajos por tecnología, recientemente adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), cuyo objetivo es trasladar las condiciones favorables de generación a las tarifas que pagan los usuarios finales.

De acuerdo con Palma, estas medidas regulatorias buscan corregir posibles desalineaciones entre la realidad de los embalses y los precios que se observan en la bolsa de energía.

Palma también subrayó que la política de precios no puede desligarse de una visión de largo plazo sobre la seguridad energética y el cuidado del recurso hídrico.

“Garantizar precios justos hoy también implica una gestión responsable que cuide el recurso hídrico y la seguridad energética del país a futuro”, manifestó el ministro.