MOE alerta compra de votos y presiones a contratistas de cara a elecciones del 8 de marzo

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, lanzó una dura advertencia por denuncias de compra de votos y presiones a contratistas de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.

Según explicó, a través de la plataforma pilasconelvoto.com y la línea de WhatsApp 3152661969 están recibiendo múltiples reportes ciudadanos.

“Nos informan sobre compra de votos, y también contratistas a los que les están obligando a votar por determinados candidatos, a llenar planchas para favorecer a determinadas candidaturas; es decir, donde los amenazan de no renovación de contratos si no votan por las candidaturas a las que se les indica”.

Caso que involucraría a un escolta del secretario de la Cámara

Frente a un presunto caso de compra de votos que involucraría a una persona vinculada al secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, y a un candidato del Partido Conservador, la directora de la MOE rechazó los hechos.

“No estamos hablando de una persona que no conozca la legislación electoral. No solamente el secretario de la Cámara fue magistrado del Consejo Nacional Electoral; eso significa que tiene todo el conocimiento de la legislación electoral, de los alcances de la misma y de lo que está permitido o no está permitido”.

Y agregó: “Nosotros esperamos, obviamente, desde la misión de observación electoral, que todas aquellas personas que han sido funcionarios de la autoridad electoral y, obviamente, todas las personas que están en campaña respeten la legislación y que las autoridades hagan su trabajo con las investigaciones que sean necesarias”.