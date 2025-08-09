Monómeros reporta aumento histórico en utilidades: ¿Cómo avanzan las negociaciones de venta?

La empresa Monómeros, clave en la producción de insumos agrícolas para Colombia, registró un incremento del 543% en su utilidad bruta durante el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.

Actualmente, la compañía cuenta con 522 empleados directos y cerca de 1.200 indirectos, y su producción anual supera las 800 mil toneladas de fertilizantes compuestos, llegando a más de 40 millones de colombianos.

Iván Sánchez, gerente General de Monómeros, informó que el EBITDA, con corte a julio de 2025, alcanzó los 7,8 millones de dólares, junto con un crecimiento del 134% en la utilidad operacional.

“Hoy tenemos una empresa productiva, una empresa socialmente responsable. Lo primero para Monómeros son sus trabajadores. Pero además le aportamos a más de 1.5 millones de familias en Colombia e impactamos a más de 40 millones de colombianos con productos hechos en Colombia, diseñados para las tierras y los campesinos y campesinas de Colombia”, resaltó Sanchez.

¿Cómo avanzan las negociaciones de compra?

El Gobierno colombiano sigue dando pasos hacia adelante en las negociaciones con el gobierno venezolano y la estatal Pequiven para lograr la adquisición de la planta ubicada en el corredor industrial de Barranquilla.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, es quien lidera por parte de Colombia los encuentros. Este viernes sostuvo uno con las directivas para ponerse al día de la operación de la compañía.

Palma realizó un recorrido por las instalaciones para conocer su estado operativo, administrativo y laboral, destacando el nivel de producción de fertilizantes y el compromiso de los trabajadores.

Recordemos que el Gobierno nacional firmó un acuerdo de confidencialidad con Venezuela para intercambio de información que facilite el estudio sobre la posible adquisición de la empresa.

“Por eso queremos insistir en la posibilidad de allanar el camino de que el Estado colombiano, por cualquier camino que sea, pueda adquirir esta compañía en beneficio, como lo ha señalado aquí el gerente, del pueblo colombiano, de nuestras familias campesinas”, indicó Palma.

El funcionario agregó que “si esta empresa, estos compañeros y compañeras han podido tener estas importantes cifras que demuestran solidez, que demuestran que esta empresa está produciendo, no que está cayendo a pedazos, como nos dicen algunos y algunas que todos los días intentan desinformarnos. Demuestran que están operando aun teniendo adversidades, ¿cómo será si le ponemos todos los vientos a favor?”.

Sintramonómeros se pronuncia

El sindicado de Monómeros anunció su respaldo a la eventual adquisición de la compañía por parte del Gobierno colombiano. Alexis Lewis, presidente del sindicato, resaltó que la empresa cuenta con estabilidad laboral.

“Queremos manifestarle que los trabajadores de Monómeros siempre hemos estado al día con nuestras acreencias laborales. En la empresa actualmente existen 522 trabajadores directos y alrededor de 1.200 trabajadores indirectos, que nos sentimos orgullosos y somos resilientes con la compañía y esta compañía hoy está más viva que nunca”, indicó Lewis.

El dirigente sindical añadió que “con el apoyo del gobierno vamos a seguir adelante. La verdad es que nos llena de orgullo que hoy la compañía está saliendo adelante a pesar de las dificultades y de la no renovación de la licencia OFAC”.

Según el Gobierno, el objetivo es destinar la planta al fortalecimiento del sector agrícola nacional con insumos para cerca de 1.5 millones de familias campesinas de Colombia.