Minminas visitará a Monómeros para avanzar en las negociaciones de compra

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, visitará este viernes las instalaciones de la empresa Monómeros en Barranquilla, en el marco de las conversaciones que se adelantan para una posible compra de la compañía por parte del Gobierno colombiano.

Caracol Radio conoció que, durante la visita, el ministro verificará de primera mano las condiciones laborales, económicas y estructurales de la empresa. Además, se tiene previsto un encuentro con directivos de Monómeros que han llegado desde Venezuela, lo que demuestra el avance del proceso de negociación.

Uno de los aspectos más relevantes de esta etapa es la firma de una cláusula de confidencialidad entre ambas partes. Esta medida busca proteger la información estratégica y financiera de la empresa, dada su importancia en el mercado de fertilizantes y su valor económico para el departamento.

Garantizar derechos laborales de los empleados

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que se garantizarán los derechos laborales de todos los empleados de Monómeros ante una eventual adquisición, y que su cartera hará un seguimiento riguroso del proceso para proteger el bienestar de los trabajadores.

En cuanto al desempeño financiero, según un informe reciente, Monómeros registró un aumento del 149% en sus ganancias netas durante el primer bimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, duplicando su EBITDA, lo cual refuerza el interés del Gobierno en la compañía.