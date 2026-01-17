Gobierno reactiva estudios para la compra de Monómeros

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez y el ministro de Energía y Minas de Colombia, Edwin Palma (Foto:Caracol Radio / Getty )

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, volvió a poner sobre la mesa la posible compra de la empresa petroquímica Monómeros Colombo Venezolanos S.A. por parte de Colombia.

Palma dijo que se han reactivado los estudios preliminares para evaluar una posible adquisición de la compañía con sede en Barranquilla, tras las recientes acciones de Estados Unidos en Venezuela.

El primer paso, según Palma, será determinar el valor real de Monómeros, con la ayuda de dos empresas estatales interesadas: Ecopetrol e Indumil, a quienes les solicitó iniciar nuevamente la valoración de este activo estratégico.

El proyecto de compra ha enfrentado obstáculos de licencias y sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) contra la empresa que limitan su operación y transacciones comerciales y financieras.

Monómeros abastece fertilizantes al 80% del agro en Colombia, por lo que ha sido considerada como una empresa estratégica para el país y especialmente por el Gobierno Petro para garantizar suministro a precios estables y justos para los agricultores colombianos.