Mas de trescientas vacantes disponibles para Mujeres en Nariño

Pasto-Nariño

Está todo listo para la feria Expo Empleo Mujer que se realizará este viernes 6 de marzo en Pasto, Ipiales y Tumaco. En total son 330 vacantes dirigidas a mujeres que buscan empleo en el departamento de Nariño

Además del acceso a oportunidades laborales las mujeres recibirán orientación ocupacional.

¿Cómo acceder a la oferta de empleo?

Los puntos de atención en Pasto, Ipiales y Tumaco abrirán sus puertas de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., donde los equipos de selección realizarán entrevistas a mujeres que cumplan con los perfiles requeridos. Además, las asistentes podrán acceder a espacios de orientación ocupacional con asesoría en elaboración de hoja de vida, preparación para entrevistas laborales, uso efectivo de redes para la búsqueda de empleo y orientación para emprender. Puntos de atención: Ipiales: Carrera 7 #24ª-48, diagonal al Centro Comercial Gran Plaza. Pasto: Carrera 25 #20-65 Oficina 210 Edificio Calle Real. Tumaco: SENA Muelle.

Para participar en la feria se recomienda llevar varias copias de la hoja de vida. Quienes deseen prepararse previamente pueden ingresar a ape.sena.edu.co, donde encontrarán contenidos de orientación ocupacional para fortalecer su perfil profesional y mejorar su desempeño en procesos de selección.

De estas vacantes 200 estarán disponibles en Pasto, 85 en Ipiales y 45 en Tumaco, en áreas como finanzas y administración, salud, ventas y servicios, operación de equipos y cargos administrativos, entre otros perfiles requeridos por las empresas participantes. La jornada conectará a las aspirantes con reclutadores de talento humano de diferentes sectores productivos, facilitando procesos de entrevista y selección en un mismo espacio.