Hoteles alertan por más de 109.000 empleos perdidos por salario mínimo y reforma laboral

"Hacia donde va Cartagena" reunirá referentes de todos los sectores este 09 de diciembre para debatir sobre el Futuro de 'La Ciudad Amurallada' I Foto: W Radio Colombia / John Piekos

Tras más de ocho meses de la entrada en vigor de la reforma laboral, el gremio hotelero -Cotelco- alerta que ya se han perdido más de 109 mil empleos en todo el sector de alojamiento y servicios de comida a causa de esta medida y el incremento del salario mínimo decretado para 2026.

Para el gremio, las cifras son dicientes: el sector registró una reducción en su población ocupada en el último año pasando de 1 millón 755 mil empleos a 1 millón 646 mil empleos, lo que representa una caída del 6,2%.

Al mirar específicamente el alojamiento turístico, el gremio resalta que son aproximadamente 11 mil empleos directos menos o en riesgo de pérdida, “cifra que genera especial preocupación considerando el carácter intensivo en mano de obra que tiene esta actividad económica y su impacto en el empleo regional”.

(Le interesa: ¿En cuánto queda el salario mínimo 2026 mientras se decide el proceso por suspensión provisional?)

La traducción de esto, agrega el gremio, es que hay una disminución promedio de cerca de dos empleados por establecimiento entre enero de 2025 y enero de 2026.

¿En cuáles hoteles hay más pérdida de empleo?

Según el estudio del gremio, la reducción del empleo directo se presenta de manera generalizada en todos los tamaños de alojamiento, pero los más pequeños han sido proporcionalmente más afectados. Entre enero de 2025 y enero de 2026:

En establecimientos entre 0 y 50 habitaciones se observa una caída del -15,1% en el empleo directo .

. En los establecimientos de 51 a 100 habitaciones la variación fue de -1,3%.

En el rango de 101 a 150 habitaciones la reducción alcanzó el -3,15%.

En los establecimientos entre 151 y 200 habitaciones la variación fue de -1,63%.

En los alojamientos con más de 200 habitaciones la disminución fue de -6,86%.

¿Y el aumento del costo de los empleados?

El estudio resalta que los establecimientos reportaron en el sondeo un aumento promedio del 19% en el valor total de la nómina frente a enero de 2025, por el incremento del salario mínimo y la reforma laboral. El impacto es así:

En alojamientos entre 0 y 50 habitaciones, el incremento promedio de la nómina fue del 20,7% .

. En establecimientos entre 100 y 150 habitaciones, el aumento alcanzó el 19,1%.

Finalmente, el gremio asegura que hay mayores costos laborales “en un escenario de ingresos debilitados, lo que restringe la capacidad de generación y mantenimiento de empleo formal”.