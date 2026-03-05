Más de 2.300 vacantes laborales estarán disponibles en la Feria Expo Empleo SENA Mujer 2026

Medellín, Antioquia

Este viernes 6 de marzo, el SENA Regional Antioquia se unirá a la feria nacional Expo Empleo SENA Mujer 2026, con más de 2.300 vacantes laborales en áreas como finanzas y administración, salud, ventas y servicios, manufactura, operación de equipos, entre otras.

Esta jornada se llevará a cabo en el C. C. Unicentro, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., para brindar a las mujeres de la ciudad oportunidades laborales reales.

Entrevista y preselección inmediata

El evento conectará a las aspirantes con reclutadores de talento humano de empresas de distintos sectores productivos, contando con la presencia de 15 empresas que ofertarán sus vacantes laborales para las mujeres del área metropolitana, facilitando procesos de entrevista y selección en un mismo espacio.

La oferta tendrá en cuenta diversos perfiles, de todos los niveles de formación y ocupacionales, con y sin experiencia laboral. Por ejemplo, habrá vacantes para médicas, conductoras, auxiliares de cocina, cajeras, profesionales en marketing, agentes de ventas, ingenieras, entre otras.

“Estas vacantes tienen amplias posibilidades; no están circunscritas a algunos perfiles específicos, sino que hay oportunidades en áreas de mercadeo, administración y asistencia, con posibilidades maravillosas para cada una de ustedes”, informó Raúl Olarte, director regional (e) del SENA Antioquia.

Las regiones también participan

De manera simultánea, la oferta de cerca de 200 vacantes para mujeres se extenderá a diferentes regiones del departamento, especialmente en Norte, Oriente, Bajo Cauca y Urabá.

La jornada se realizará en las sedes del SENA de los municipios de Caucasia, Apartadó, Rionegro y Santa Rosa de Osos.

Para participar en la feria, se recomienda llevar varias copias de la hoja de vida. Quienes deseen prepararse previamente pueden ingresar a ape.sena.edu.co, donde encontrarán videos y contenidos de orientación ocupacional para fortalecer su perfil profesional y mejorar su desempeño en procesos de selección.