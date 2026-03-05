“No ha sido coherente”: exembajador por posición de España sobre EEUU en conflicto de Medio Oriente

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, conversó el exembajador de España en Estados Unidos Ramón Gil-Casares, quien se refirió al cruce de versiones entre el Gobierno Trump y el Palacio de la Moncloa respecto a la posición del país ibérico con la guerra en Medio Oriente.

La Casa Blanca menciona que España “se ha mostrado de acuerdo en cooperar con Estados Unidos”, mientras que la nación europea lo ha desmentido.

Precisamente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que la posición de su Ejecutivo frente al conflicto bélico en Oriente Medio desencadenado por los ataques de EE.UU. e Israel a Irán se resume “en cuatro palabras” con un “No a la guerra”, el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003.

Así, Gil-Casares analizó la coyuntura e inició su intervención enfatizando en que “el presidente Trump no es una persona que se haga querer, y hay mucha gente que reacciona en contra, pero tuvo un asesor de Seguridad que decía que al presidente Trump hay que tomárselo en serio, pero no al pie de la letra”.

“Lo que sí que es cierto es que el presidente del Gobierno español ha tomado una posición muy contraria y muy abiertamente a lo que está haciendo el Gobierno norteamericano en Irán, que es una operación que a nadie le gusta, pero que es para evitar que haya un desarrollo de un programa nuclear en un país que es extremadamente agresivo frente a todos los de la zona”, agregó el experto.

¿La posición del Gobierno español ha sido coherente?

Ahora, según explicó el diplomático, no cree que la posición que está adoptando el Gobierno español en este conflicto sea coherente. Lo anterior, pasando por un tema de tonos y declaraciones de Pedro Sánchez cuando Estados Unidos atacó Irán en 2025, y las mismas acciones para con la coyuntura actual.

“Hace un año, en unos bombardeos en una guerra que se llamó la Guerra de los 12 días (ataques de EE.UU. a Irán en 2025), es verdad que fueron a lo mejor distintos o más limitados y no tan anunciados como han sido en este año, el gobierno español, que era el actual, manifestó que había que llegar a la paz, que había que dar paso a la diplomacia y que había que hablar con las partes para que eso se moderase. Pero nunca dijo una manifestación absolutamente contra los Estados Unidos (cómo habría sido el caso de la actualidad) ”, comentó.

En contra parte, explicó que el tono actual de ese Gobierno es así porque “en este momento al presidente del Gobierno le ha ido muy mal en las dos últimas elecciones regionales que ha tenido en este modelo de Aragón, donde ha sacado los peores resultados de la historia. Ya se sabe que hay una ciudad de la izquierda que probablemente se ha quedado en casa y no ha votado por este estado de corrupción escandalosa que hemos tenido en algunos últimos tiempos por parte del Partido Socialista”.

Así, mencionó que ahora se “quiere sacar el tema del antiamericanismo, que es muy rentable en la izquierda, y del ‘antitrumptismo’, que es todavía más rentable. Y por eso, de alguna manera, que en junio fue contrario a los bombardeo y pidió que se volviese la diplomacia, y ahora no solo lo ha dicho, sino que lo ha dicho muy abiertamente, pues se ha manifestado contrario a Estados Unidos, y ha manifestado que no iba a dejar utilizar las bases españolas para esta operación. Cosa que no hizo en la anterior vez, que era en la famosa guerra de los doce días. O si lo hizo, no lo han hecho públicamente para no molestar, porque no estaban en elecciones”.

