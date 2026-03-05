Tormentas dejaron sin luz a 19 municipios de Santander

Bucaramanga

La Empresa Electrificadora de Santander reportó una “afectación en la prestación del servicio en diferentes municipios del departamento”.

La causa del apagón fue “un evento no programado en la subestación Barbosa, por fuertes descargas atmosféricas, las cuales afectaron transformadores y líneas asociadas a esta infraestructura”.

“Hubo afectaciones en otras subestaciones que reciben energía desde este punto del sistema eléctrico como las de Sucre, Vélez, Cimitarra, Puerto Araujo y Landázuri”, reporta la empresa.

También, resultaron impactadas las subestaciones Oiba, Vado Real, Contratación y Charalá; sin embargo, allí el servicio de energía ya fue normalizado.

Noa hay luz en Barbosa, Vélez, Guavatá, Bolívar, El Peñón, Chipatá, La Paz, Aguada, Sucre, Florián, La Belleza, Jesús María, Albania, Güepsa, Puente Nacional, San Benito, Cimitarra, Landázuri y Puerto Parra.

La empresa informa que personal operativo ya se encuentra realizando inspecciones, validaciones y pruebas técnicas a los equipos, con el fin de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

No obstante, estas labores se están desarrollando en medio de condiciones atmosféricas adversas, lo que limita la ejecución inmediata de algunas actividades por seguridad del personal en terreno.