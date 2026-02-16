HUS presentó proyecto para formalizar a 120 trabajadores

Bucaramanga

Luego de una visita del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al Hospital Universitario de Santander en donde se reclamó por la falta de formalización laboral, por eso, el coronel Ricardo Arturo Hoyos, gerente del HUS, confirmó que ya fue presentado ante este ministerio y del ministerio de trabajo el proyecto con el que se busca avanzar en la formalización de 120 trabajadores.

"120 empleos que son totalmente asistenciales, no es personal administrativo y en su mayoría están dirigidos a auxiliares de salud, camilleros, auxiliares de laboratorio, auxiliares de enfermería y un grupo importante de enfermeras y jefes“, indicó el coronel Hoyos.

Agregó el gerente la formalización de estos 20 trabajos se hará con recursos propios del hospital, el apoyo que brinda el gobierno nacional es con las EPS para que paguen las deudas que tienen pendientes con el centro médico.

Precisamente, el gerente aseguró que ya hubo una reducción significativa de la deuda por atención a población migrante, pasando de $90.000 a $20.000 pero la cartera total supera los 300 mil millones de pesos.

“En el caso de la nueva EPS, antes de la intervención teníamos una deuda de $19.000 millones y después de la intervención tenemos una deuda de más de 140.000 millones de pesos”, agregó el gerente del HUS.