En 12 horas intervinieron 12 puntos de alumbrado público en Bucaramanga

En una jornada de trabajo que se extendió durante 12 horas, el equipo de Alumbrado Público de Bucaramanga intervino 12 puntos de la ciudad para atender daños en el alumbrado público.

Durante esta jornada se intervinieron 12 puntos:

Tercer carril Subestación Diamante

Parque de los Periodistas

Caminódromo de La Joya

Parque y canchas El Rocío

Vía antigua a Mutis

Cancha de fútbol Balconcitos

Parque Diamante II

Parque Granjas de Provenza

Calle 61 frente a la Policlínica

Oreja del puente de Provenza

Vía Coca Cola

Calle 45

En estos sectores se realizaron reparaciones de cableado, ajustes en circuitos y cambio de luces que estaban dañadas o no estaban funcionando.

Por ejemplo, en el Parque y las canchas de El Rocío se habilitó nuevamente el servicio y quedaron programados algunos cambios de luces que presentan daños. En la vía antigua a Mutis se restableció el cableado aéreo, mientras que en la cancha de fútbol Balconcitos y el parque Diamante II se corrigieron problemas eléctricos que afectaban la iluminación.

También se realizaron trabajos en el parque Granjas de Provenza, la calle 61 frente a la Policlínica y la oreja del puente de Provenza, donde se repararon conectores, empalmes y circuitos.

La jornada terminó en la vía Coca Cola y la calle 45, con cambio de luces y reposición de cableado afectado.

“Un lugar oscuro es un lugar inseguro, y por eso durante esta jornada recorrimos distintos sectores de la ciudad con 12 cuadrillas de alumbrado público. Todavía tenemos muchos sectores por iluminar, pero todos los días vamos a seguir trabajando para mejorar la iluminación de la ciudad”, señaló el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla.

Sin embargo, aun quedan algunos sectores el alumbrado aún no se restablece completamente, por lo que las cuadrillas continuarán con revisiones y trabajos en los próximos días.