Capturados tres ‘rompevidrios’ en Bogotá: tenían largo historial por hurto

Bogotá D.C

Las autoridades confirmaron que cayeron tres hombres que robaban bajo la modalidad de ‘ rompevidrios ’ y que tenían azotados a los habitantes del norte de Bogotá.

Esta captura se dio durante labores de patrullaje en el barrio Pontevedra de la localidad de Suba, cuando las autoridades se percataron que un vehículo arrancó de manera acelerada apenas se dieron cuenta de la presencia de los uniformados.

Inmediatamente activaron un plan candado por la zona e interceptaron el vehículo en el que se movilizaban tres personas y donde encontraron una tableta oculta en el baúl .

Las autoridades lograron también identificar al ciudadano que habría sido víctima de robo por parte de estos delincuentes, a quien le rompieron uno de los vidrios del carro y hurtaron la tableta.

A los capturados se les leyó los respectivos derechos y en el proceso de identificación, se estableció que dos de ellos contaban con anotaciones judiciales por hurto.

Además, en la investigación se pudo observar a una cuarta persona que está siendo buscada y, al parecer, sería su cómplice, encargado de vigilar y perfilar los vehículos para hurtar.