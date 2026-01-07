Estados Unidos respaldó a Delcy Rodríguez tras informe de la CIA que descartó a María Corina Machado

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, se tomó luego de recibir un informe clasificado de la CIA que analizó los escenarios políticos tras la captura de Nicolás Maduro. Según revelaron The Wall Street Journal y The New York Times, el análisis fue presentado a un grupo reducido de altos funcionarios de la Casa Blanca y concluyó que los sectores leales al Gobierno venezolano estaban mejor posicionados para evitar un vacío de poder.

El documento señaló que figuras del actual aparato estatal, entre ellas Delcy Rodríguez, tenían mayor capacidad para mantener el control de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad, un factor considerado clave por Washington tras la intervención militar del 3 de enero.

Por qué Delcy Rodríguez y no la oposición

La CIA advirtió que un respaldo inmediato a la oposición podría derivar en una fragmentación del poder, tensiones internas dentro del estamento militar y un aumento del riesgo de inestabilidad. En ese escenario, la agencia consideró que María Corina Machado, pese a su respaldo popular y su reconocimiento internacional, tendría dificultades para ejercer autoridad efectiva sobre las instituciones del Estado.

Rodríguez, entonces vicepresidenta, fue identificada como una figura capaz de garantizar continuidad administrativa y control político en el corto plazo. Apenas 48 horas después de la captura de Maduro, se juramentó como presidenta interina ante la Asamblea Nacional.

El rol del Departamento de Estado

Además del informe de inteligencia, la postura del secretario de Estado, Marco Rubio, fue determinante en la decisión final. Según The New York Times, Rubio sostuvo que un respaldo explícito a la oposición podría obligar a Estados Unidos a mantener una presencia militar más prolongada en Venezuela, un escenario que la Casa Blanca buscaba evitar.

Este enfoque generó tensiones internas dentro del Partido Republicano, especialmente entre congresistas de Florida que han apoyado públicamente a Machado y que ahora enfrentan un cambio en la estrategia de Washington hacia Caracas.

La exclusión de María Corina Machado

Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025 y una de las figuras centrales de la oposición venezolana, había respaldado la campaña de presión de Estados Unidos contra el régimen de Maduro. Sin embargo, Trump evitó respaldarla tras la operación militar y llegó a cuestionar públicamente su capacidad para liderar el país.

Fuentes citadas por medios estadounidenses señalaron que la relación entre Machado y altos funcionarios de Washington se había enfriado en los meses previos, y que su eventual llegada al poder era vista como un factor de riesgo para la estabilidad inmediata.

Captura de Maduro y nuevo escenario político

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico, conspiración y corrupción. Ambos se declararon inocentes en su primera audiencia ante un tribunal federal.

Tras la operación, la prioridad de Washington pasó a ser evitar un colapso institucional en Venezuela y contener posibles reacciones dentro de las Fuerzas Armadas.

Coordinación inicial entre Washington y Caracas

Luego de asumir el cargo, Rodríguez envió un mensaje de apertura a Estados Unidos, proponiendo una agenda de cooperación basada en el respeto al derecho internacional. Trump, por su parte, afirmó que el nuevo gobierno venezolano estaba “cooperando”, aunque descartó elecciones en el corto plazo.

El presidente estadounidense sostuvo que antes de cualquier proceso electoral era necesario “sanear el país”, en referencia a la crisis política y de seguridad que enfrenta Venezuela.

El papel operativo de la CIA

La CIA también desempeñó un papel clave en la operación que permitió la captura de Maduro. De acuerdo con las investigaciones periodísticas, la agencia logró acceder a información interna del círculo presidencial venezolano, lo que facilitó la localización del mandatario y la ejecución de la operación militar.

