Washington anuncia colaboración “sin límites” con Venezuela mientras Delcy agradece a Trump

El secretario del Interior de Estados Unidos se reunió con autoridades del chavismo y destacó que ahora tienen mayor claridad sobre las oportunidades de negocio y colaboración entre ambos países. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

Durante su visita en Caracas, el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, destacó las riquezas minerales de Venezuela y afirmó que las “oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia” entre ambos países “no tienen límites”.

“Venezuela es un país sumamente rico, es un país que contiene grandes reservas no solamente de petróleo y gas, sino también de minerales críticos. En este mundo tan enorme somos vecinos geográficos con mucha sinergia”, destacó en un traducción simultánea.

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, Burgum confió en que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien estaba a su lado, así como el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quieren “eliminar los trámites burocráticos para que fluya esta inversión de capital”.

Principales compañías mineras visitan Venezuela

En este contexto, indicó que representantes de “unas dos docenas de empresas estadounidenses, de las más grandes, de las más fuertes, de las mejores del mundo en minerales y minería” lo acompañaron hoy en su visita a Venezuela, que durará dos días.

“Muchas de estas empresas ya trabajaron en Venezuela, en algún momento durante su historia”, apuntó Burgum.

Delcy pide acelerar reformas

Por su parte Delcy Rodríguez pidió dar celeridad a la reforma de la Ley de Minas (que todavía tiene que presentarse al Parlamento venezolano), y cuyo objetivo es ampliar el marco legal para desarrollar el sector con inversión nacional y extranjera.

“Venezuela está a la disposición para, a través de los canales de cooperación, abordar agendas concretas que beneficien tanto al pueblo de Estados Unidos como al pueblo de Venezuela. El secretario también ha venido acompañado de una nutrida e importante representación empresarial”, señaló la presidenta encargada.

La visita del funcionario estadounidense se da dos días después de que el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, señalara en una entrevista que el Legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera.

Nueva agenda de cooperación

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Caracas, Estados Unidos y Venezuela han retomado una nueva etapa de acercamientos que ha llevado a Trump a calificar el país petrolero como “nuevo amigo y socio”.

El pasado jueves, Delcy Rodríguez aseguró que Caracas y Washington están abriendo “una nueva agenda de cooperación” bilateral, y desde su juramentación en la Presidencia ha recibido a varios funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien selló hace unas semanas un acuerdo energético bilateral a largo plazo.