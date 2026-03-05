“Es un equipo de barrio”: Faustino Asprilla explotó tras la eliminación de Nacional en Sudamericana

Atlético Nacional luego de ser eliminado en Copa Sudamericana por Millonarios. No solo se pierde recorrido a nivel continental, sino también un ingreso económico importante para los clubes que buscan sostener su rendimiento deportivo.

Según el reglamento de la CONMEBOL, el equipo que clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana recibe 900.000 dólares, además de 250.000 dólares por disputar la fase previa. Esto suma un total de 1.150.000 dólares.

A esta cifra se le pueden añadir más ingresos dependiendo del rendimiento:

• 115.000 dólares por cada victoria en fase de grupos.

• 600.000 dólares por avanzar de ronda.

• 700.000 dólares por clasificar a octavos de final.

• 800.000 dólares por llegar a cuartos de final.

• 6,5 millones de dólares para el campeón del torneo.

Tras el partido, el exfutbolista Faustino Asprilla analizó el rendimiento del equipo y fue crítico con el funcionamiento colectivo.

“Cuando Millonarios agarraba la pelota se daba cuenta de que podía hacer un pase y su compañero más cercano lo tenía a 20 metros, ahí se voltearon” dijo el exfutbolista en ESPN.

“La radiografía del partido se ve en el último gol: nace desde un rechazo. Le meten un tiro, un gol de mitad de cancha y de un rechazo un jugador queda mano a mano con David Ospina”, aseguró Faustino.

El exfutbolista también le dio su respaldo al director técnico de conjunto verdolaga: “¿Qué culpa tiene Diego Arias cuando los jugadores están mal parados? Mire el pase de William Tesillo a Sergio Mosquera, el otro rechaza y mire cómo queda parado el equipo. ¿Usted cree que es de un equipo serio que quiere ir a pelear una Sudamericana? Es un equipo de barrio. Los defensas no pueden estar mirando lo que pasa adelante; siempre lo he dicho, por que mire lo que pasa, eso lo inventaron hace más de cuarenta años”.