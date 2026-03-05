En Cali adulto mayor con cáncer lleva meses sin tratamiento por falta de convenio de su EPS

Saúl Quiñones, un hombre de 95 años, paciente oncológico con cáncer metastásico de próstata, permanece sin tratamiento desde octubre de 2025, luego de que la Nueva EPS suspendiera la atención que venía recibiendo en la Fundación Valle de Lili debido a la falta de convenio entre ambas entidades.

Ante la difícil situación que enfrenta la familia para mantener el equilibrio en la salud del señor Saúl y al considerar que la entidad no le brindaba las garantías necesarias, decidieron instaurar una acción de tutela el 22 de enero de 2026.

Aunque la tutela falló a favor del paciente y ordenó garantizar su atención en la clínica Valle de Lili, teniendo en cuenta su edad y la complejidad de su diagnóstico, la Nueva EPS no dio cumplimiento a la decisión judicial.

La familia, dio aviso al juzgado, el cual emitió una orden de desacato, ante la falta de respuesta de la EPS. Se le solicitó respuestas el 12 de febrero y se solicitó el auto de desacato el 23 de febrero.

Frente a este incumplimiento, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad sancionó por desacato a los representantes de la empresa promotora de salud con tres días de arresto y el pago de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Resulta razonable y proporcional al incumplimiento, imponer a DERLY KATHERINE ANDRADE GUERRERO y CARLOS RAFAEL VILLERO RODRIGUEZ sanción por desacato a fallo de tutela, consistente en arresto por tres (3) días y multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cantidad que deberá cancelar a favor del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, so pena de ser cobrada coactivamente, una vez quede en firme la presente decisión”, dice el documento.

“La situación del señor Saúl cada día puede complicarse más porque él requiere exámenes, medicamentos, quimioterapia. El señor Saúl estaba en algo que se llama la ruta de oncología de la clínica Valle de Lili y lo sacaron de la clínica por el no pago de la EPS”, explicó Omar Quiñones, hijo de don Saúl.

Según la familia, pese a la decisión judicial y a la sanción por desacato, la entidad de salud no ha entregado documentación ni ha dado respuestas concretas. “Nos dicen que hay que seguir preguntando”, señalan.

Por ahora, el señor Saúl continúa a la espera de que se le garantice la atención médica necesaria para tratar su enfermedad.