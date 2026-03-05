Disputa criminal estaría detrás de los recientes casos de asesinato en Candelaria, Valle

Los recientes hechos violentos ocurridos en el corregimiento de Villagorgona en Candelaria, Valle, han encendido las alarmas de las autoridades, que señalan que estos homicidios serían, presuntamente, un coletazo de la disputa entre dos hombres conocidos con los alias de ‘El Pollo’ y ‘El Búho’.

Entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, según información de las autoridades, cuatro personas fueron asesinadas en hechos que estarían relacionados con esta confrontación entre estructuras delincuenciales que delinquen en la zona.

Entre las víctimas se encuentra Yilber Andrés Zúñiga, funcionario del Departamento de Hacienda de la Alcaldía de Candelaria. El hombre fue impactado por una bala perdida mientras departía en el corregimiento junto a una mujer, quien también resultó herida en el ataque y falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

“Ya están ubicados los nombres de las personas que nos están generando estas afectaciones y que estarían involucradas en los homicidios ocurridos este año en Villagorgona. Se trata de Juan Sebastián Caicedo Mora, alias ‘El Búho’, y Cristian David Ramírez Torres, alias ‘El Pollo’. Vamos a iniciar una labor muy fuerte distribuyendo volantes y ofreciendo recompensa para que la ciudadanía nos ayude a dar con su paradero”, aseguró el secretario de Gobierno de Candelaria, Eberto Riveros.

Ante la escalada de violencia, las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario y anunciaron una recompensas de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información que permita la captura de los señalados responsables.

También investigan otro homicidio ocurrido en el sector de Poblado Campestre, en un sitio conocido como El Callejón de San Juan. Según indicaron las autoridades, este caso no estaría relacionado con los hechos registrados en Villagorgona y se confirmó la captura del presunto agresor.