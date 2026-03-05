Aumentan las quejas de los usuarios contra Comfenalco Valle EPS

Valle del Cauca

Las quejas de los usuarios de la EPS Comfenalco Valle aumentaron de manera significativa durante 2025, según reveló la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con los datos presentados, los reclamos radicados ante la Superintendencia Nacional de Salud pasaron de 15.474 en 2024 a 19.079 en 2025, lo que representa un incremento del 23 %, mientras que las quejas recibidas directamente por la entidad contra esta EPS aumentaron un 79 % con respecto al año anterior.

La principal causa de las reclamaciones fue la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, problemática que afecta principalmente a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.

Ante esta situación, la Defensoría lideró una mesa de trabajo con Comfenalco, el Ministerio de Salud, la Superintendencia, la Procuraduría y la Adres, donde se acordaron medidas para mejorar la entrega de medicamentos, fortalecer la atención a los usuarios, hacer seguimiento a tutelas y resolver problemas de cartera, garantizando así el derecho a la salud de los afiliados.