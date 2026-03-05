Cali permanece bajo amenaza de atentados terroristas previo a las elecciones

La administración caleña continuará fortaleciendo la capacidad operativa de la Fuerza Pública para enfrentar posibles amenazas (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió que la ciudad permanece bajo amenaza de posibles atentados terroristas de cara a las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo, por lo que las autoridades reforzaron los operativos de seguridad para blindar la jornada.

El mandatario señaló que en lo corrido del año se han detectado planes de grupos narcoterroristas para atentar en la ciudad. Además, informó que recientemente fue frustrado un atentado tras la captura de un sujeto que portaba un artefacto explosivo artesanal en el barrio Marroquín III, en jurisdicción de la estación de Policía El Diamante.

“Ayer hubo un intento de un ataque con un elemento explosivo improvisado, pero fue detectado el terrorista y lo pudimos frustrar”, señaló.

Eder anunció que la administración continuará fortaleciendo la capacidad operativa de la Fuerza Pública para enfrentar posibles amenazas y mejorar las labores de vigilancia y reacción en la ciudad.

“Seguiremos fortaleciendo las capacidades logísticas de la policía con inversiones en motos, en vehículos y próximamente recibiremos además un robot antiexplosivos. Vamos a buscar la manera para reforzar la capacidad en cuanto a drones de vigilancia de la policía”, agregó.

También explicó que en las últimas semanas se han adelantado reuniones de articulación con la Registraduría Nacional, organismos de control, la Misión de Observación Electoral y la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que las elecciones se desarrollen con normalidad.

El alcalde reiteró que las autoridades ofrecen recompensas de hasta 100 millones de pesos por información que permita prevenir atentados e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho que ayude a las investigaciones.