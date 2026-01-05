En Bucaramanga dispondrán de cuadrillas operativas para evaluar afectaciones de alumbrado público

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga reportó avances importantes en las labores de recuperación del alumbrado público en el tercer carril de la autopista que conecta a la capital santandereana con Floridablanca, específicamente en el tramo comprendido entre el puente de Provenza y la Puerta del Sol.

Así lo confirmó Deimer Mauricio Mosquera Lozano, gerente de ciudad, quien explicó que las intervenciones se realizaron en un tramo del tercer carril y que, aunque los trabajos aún no se han completado en su totalidad, ya se logró la habilitación de gran parte de las luminarias del corredor vial.

Lea también: En Bucaramanga refuerzan seguridad ante posibles protestas y escenarios migratorios

Mosquera, indicó que actualmente se adelanta un proceso de articulación con la Secretaría de Infraestructura del municipio y el operador de alumbrado público, a la espera de que la Gobernación de Santander entregue oficialmente la obra al municipio. Informó que revisan actas y documentos jurídicos y técnicos, necesarios para cumplir con las normas nacionales que rigen la recepción del sistema de alumbrado.

“El objetivo principal es garantizar un servicio público esencial. Con una iluminación adecuada prevenimos accidentes, mejoramos la seguridad vial y contribuimos a la calidad de vida de los ciudadanos, generando entornos urbanos más seguros”, señaló.

Podría interesarle: Metrolínea amplió contrato de buses alquilados hasta el 5 de febrero de 2026

Frente a las quejas ciudadanas por la falta de iluminación en otros sectores de la ciudad, como la vía de Coca-Cola hasta el colegio San José de la Salle, así como en zonas del norte, Mutis y Cabecera, el gerente de ciudad reconoció las falencias y aseguró que la administración ya tomó correctivos.

Según explicó, a partir del 13 de enero se espera contar con cuadrillas operativas en distintos puntos de Bucaramanga para atender de manera progresiva los sectores afectados. “Entendemos la preocupación de los bumangueses. La falta de iluminación también impacta la seguridad, y por eso estamos enfocados en dar resultados”, afirmó Deimer Mosquera.