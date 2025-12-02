Vivir a oscuras: barrios de Bucaramanga denuncian que el alumbrado público brilla por su ausencia

Bucaramanga

Dicen que la oscuridad se ha convertido en el panorama cotidiano de varios barrios de Bucaramanga. Denuncian que calles, parques y senderos peatonales completan varios meses sin alumbrado público, situación que, según líderes comunales, ha incrementado los temores de inseguridad entre peatones, estudiantes y comerciantes.

Jorge Leonardo León, edil de la comuna 4 de Bucaramanga en la que se ubican barrios como el Gaitán, Granadas, Nariño, Girardot, La Feria y Santander, además de asentamientos como Camilo Torres y Granjas de Palonegro, denuncian que llevan más de cuatro meses viviendo entre calles de oscuridad, tras el daño del alumbrado público y la falta, dice la comunidad, de una reparación adecuada del mismo sistema de alumbrado.

“Están pensando en luces navideñas para la ciudad, eso está muy bueno, nadie dice que no, pero debemos de preocuparnos más por las luces de alumbrado público en el sector, no solamente en mi sector, sino en diferentes barrios de Bucaramanga estamos preocupados por el tema del alumbrado. Es complejo porque las calles quedan oscuras, los parques oscuros, hay una situación difícil, más de cuatro meses sin alumbrado en la ciudad de Bucaramanga y no solamente lo estoy denunciando yo, sino que también lo están denunciando los diferentes ediles, compañeros y presidentes de junta frente a esta situación que está presentando”, expresó Jorge León.

“Yo creo que la ciudad de Bucaramanga está en SOS por el tema de alumbrado público”: comunidad

El edil comunal hizo un llamado a las autoridades para que se atienda esta emergencia, toda vez que, consideran que se incrementa el riesgo de inseguridad para los habitantes de estos barrios.

“La comunidad no puede pasar por una calle oscura porque de pronto la roban, los alumnos que vienen de las instituciones educativas. Pasar por una calle oscura es complejo. Por eso con todo el respeto le estoy haciendo el llamado al señor alcalde para que él como encargado de la Alcaldía Bucaramanga, haga esos ajustes de verdad y le pongamos mano dura al tema de alumbrado público”, precisó Jorge Leonardo León, edil de la comuna 4 de Bucaramanga.

En el barrio La Inmaculada I, los residentes también denuncian que desde hace aproximadamente tres meses persisten fallas constantes en el alumbrado público, pese a múltiples solicitudes hechas a las autoridades.

“Llevamos reclamando más de tres meses por el servicio de alumbrado público. La misma comunidad reclama que en los recibos siempre vienen cobrando el alumbrado público, pero no teníamos alumbrado público. Y cuando hacen el trabajo lo hacen incompleto. Pasa dificultad la comunidad por causa de esas tinieblas en que hemos estado. Se han presentado robos, atracos, aún de personas que no viven acá, pero llegan a hacer daños porque todo se les presta para eso", comentó contó Oscar Andrés Martínez líder de esta comunidad.

Agregó que varias luminarias continúan apagadas y el servicio funciona de manera parcial, “la falta de iluminación ha favorecido hechos de inseguridad, situación que genera temor entre quienes habitamos en esta zona”, concluyó.

Zonas comerciales de Bucaramanga sin alumbrado público

A su vez, líderes del centro de Bucaramanga también denuncian que hay calles, de sectores comerciales, que cumplen ya hasta 10 meses a oscuras, incrementando los focos de inseguridad.

“Encendamos luces del alumbrado público del centro de Bucaramanga para que los comerciantes de la comuna 15 tengan una temporada de ventas y una temporada de fin de año en seguridad para sus compradores y para sus ventas en general. Agradecemos a las autoridades dar las órdenes a quien corresponda para que se inicie la reinstalación y el mantenimiento de zonas que llevan varios meses apagadas en la Comuna 15, centro de Bucaramanga", comentó John Castillo Díaz, de la Junta de acción comunal del barrio centro de Bucaramanga a Caracol Radio.

Las comunidades insisten en que la falta de alumbrado “ya superó los límites” y exigen respuestas por parte de la administración municipal, denuncian que la preocupación es alta por el incremento de hechos delictivos que se presentan en los barrios afectados.