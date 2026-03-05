Dos años del feminicidio de Lorena Avendaño: familia denuncia impunidad en el caso

Este 5 de marzo se cumplen dos años del feminicidio de Lorena Avendaño en el municipio de Usiacurí. Su familia asegura que, pese al tiempo transcurrido, el caso sigue en la impunidad y el presunto responsable se encuentra en libertad.

Zoraida Avendaño, hermana de la víctima, afirmó que ni el autor material ni el cómplice han sido condenados. “Ese caso ha quedado impune. La justicia en realidad no ha hecho absolutamente nada”, expresó.

Según relató, el señalado feminicida, identificado como Néstor Poveda, quien era esposo de Lorena, estuvo privado de la libertad durante aproximadamente un año, pero recuperó su libertad por vencimiento de términos hace cerca de ocho o nueve meses.

El expediente ha pasado por al menos cinco fiscales en estos dos años, lo que a juicio de la familia ha incidido en retrasos y falta de avances concretos.

La familia también asegura que no ha recibido acompañamiento institucional permanente por parte de autoridades locales o entidades de apoyo a mujeres víctimas de violencia.

Lorena dejó una hija que hoy está próxima a cumplir 15 años. La adolescente reside en Usiacurí bajo el cuidado de su abuela materna.