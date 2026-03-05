Defensoría alerta por hechos de violencia contra campañas al Congreso a pocos días de las elecciones

Colombia

La Defensoría del Pueblo alertó por varios hechos de violencia registrados contra campañas al Congreso de la República en distintas regiones del país, cuando faltan apenas tres días para la jornada electoral.

Según la entidad, en las últimas 24 horas se han presentado al menos cuatro episodios que afectan directamente a actores del proceso democrático, entre ellos un homicidio, ataques armados contra vehículos de candidatos y la incineración de un automotor utilizado en actividades de campaña.

Uno de los hechos ocurrió en el departamento de Sucre, donde hombres armados dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba Gerardo Luis Ruiz, candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de Montes de María, avalado por la organización de víctimas Narrar para Vivir.

En el Atlántico también se reportó un ataque con arma de fuego contra el vehículo de la aspirante a la Cámara María Bolívar, de la Alianza Social Independiente.

Entre tanto, en Santander, específicamente en el municipio de Piedecuesta, fue incinerado el vehículo que utilizaba para actividades de campaña el candidato a la Cámara por el Centro Democrático Mauricio Matri.

El hecho más grave se registró en Arauca, en el municipio de Puerto Rondón, donde fue asesinada una persona vinculada a la campaña del candidato a la Cámara por el Centro Democrático Manuel Pérez.

Para la Defensoría del Pueblo, estos hechos reflejan una preocupante escalada de violencia contra quienes participan en la contienda electoral.

La entidad recordó que ha advertido de manera reiterada, a través de su Alerta Temprana Electoral y los informes de seguimiento, sobre los riesgos que enfrentan líderes políticos, candidatos, equipos de campaña y ciudadanos en diferentes regiones del país.

La institución también señaló que la situación es especialmente delicada en zonas PDET y en territorios donde se eligen las curules de paz, lo que, según dice, representa un incumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz.

“Lo ocurrido en las últimas horas evidencia que el riesgo advertido dejó de ser una posibilidad y se materializó en hechos concretos de violencia”, advirtió la Defensoría.

Ante este panorama, la entidad hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección para que adopten medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los candidatos, sus equipos de campaña y las comunidades en los días previos a las elecciones.

Asimismo, reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que respeten el proceso democrático y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos políticos de quienes participan en la jornada electoral.