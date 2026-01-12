Cartagena

Hombre con ocho anotaciones judiciales murió tras atentado sicarial en Cartagena

Todo el prontuario delictivo de la víctima estaba asociado al tráfico de drogas

En el barrio Lo Amador, se presentó el homicidio con arma de fuego de MANUEL PÉREZ OSPINA, de 52 años, natural de Cartagena - Bolívar, quien fue trasladado a un centro médico y posteriormente falleció.

Al occiso le registran ocho (08) anotaciones por los delitos de porte de estupefacientes (2013, 2014, 2019, 2020, 2024 y 2025).

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el hoy finado se encontraba en vía pública cuando se acercó un sujeto, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Realizaron la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

