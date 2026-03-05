Atentado en San Onofre: vehículo de candidato a la Cámara fue baleado; no hay heridos

Sincelejo

Las autoridades de Sucre confirmaron un atentado contra el candidato a la Cámara de Representantes Gerardo Luis Ruíz De Los Nuevos, aspirante por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Montes de María) del movimiento Narrar para Vivir.

El hecho se registró la noche del 4 de marzo de 2026, sobre las 9:30 p. m., en el sector conocido como La Ye, en la vía que comunica los corregimientos de Berrugas y Rincón del Mar, zona rural de San Onofre.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo en el que se movilizaba el candidato recibió impactos que serían de arma de fuego.

En la camioneta viajaban el candidato, un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y su fotógrafo. Ninguno de los ocupantes resultó herido.

Tras el ataque, el esquema de seguridad condujo hasta la Estación de Policía de San Onofre, donde se activaron los protocolos de protección y se dio aviso a las autoridades judiciales.

La Policía Nacional, bajo coordinación de la Fiscalía General de la Nación, adelanta las investigaciones para establecer el punto de ataque, el tipo de arma empleada y la ruta de huida de los responsables.

También se verifican cámaras de la zona y se recogen testimonios para reconstruir el recorrido del vehículo antes y después del hecho.

Este evento vuelve a encender las alertas de seguridad en el corredor costero del departamento, donde en los últimos meses se han reforzado los controles por riesgos a líderes sociales y actores del proceso electoral. Las autoridades hicieron un llamado a la denuncia y pidieron a la ciudadanía reportar información que contribuya a la identificación de los responsables.

La CITREP busca garantizar representación política a territorios afectados por el conflicto armado.

En ese marco, los organismos de seguridad mantienen esquemas de protección y rutas de reacción para candidatos y líderes que realizan proselitismo en zonas rurales.

Las organizaciones que respaldan al candidato emitieron un pronunciamiento en el que rechazan “con la mayor vehemencia el cobarde atentado” y advierten que el ataque ocurre en medio de la campaña de la Circunscripción Especial de Paz. En el comunicado señalan que el ataque en la vía Berrugas–Rincón del Mar representa un intento por “silenciar a las verdaderas víctimas” y afecta directamente el ejercicio democrático en los Montes de María.

El movimiento destacó que el conductor logró maniobrar para poner a salvo a los ocupantes, señalando que “gracias a la valentía y pericia” de quien iba al volante fue posible llegar ilesos a la estación de Policía.

El pronunciamiento agrega que este hecho “no es aislado”, sino parte de un patrón de presiones y amenazas contra líderes y aspirantes que representan causas de víctimas en la región, asegurando que existe una “persecución sistemática” contra quienes cuestionan estructuras de poder locales.

También exigieron acciones inmediatas del Estado y pidieron que se identifique a los responsables materiales e intelectuales del ataque.

En sus palabras, “responsabilizamos al Estado por la vida de Gerardo Ruíz, de Mayerlis Angarita y de todo nuestro equipo”, al tiempo que solicitaron a la comunidad internacional y a organismos de observación electoral poner atención sobre San Onofre, Ovejas y otros municipios de los Montes de María.

El mensaje final del pronunciamiento remarca que “las balas no podrán detener la voluntad de un pueblo que ya decidió ser libre”.