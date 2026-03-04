Juventud vs. DIM por Copa Libertadores: ¿Cómo y dónde ver?

El Deportivo Independiente Medellín comienza la carrera por entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores con el duelo ante el Juventud Las Piedras de Uruguay, equipo que dejó en el camino a Universidad Católica de Ecuador y a Guaraní.

Por su parte, el DIM se deshizo del Liverpool de Uruguay en una llave en la que no fue tan ‘Poderoso’. Venció en condición de visitante, pero en el Atanasio Girardot solo pudo empatar a cero goles.

Esta vez es diferente. Ya no hay más fases ni opciones. Es ganar o quedarse por fuera de la Copa Libertadores en su fase de grupos. El Medellín espera tener un buen compromiso en el estadio Parque Artigas de Las Piedras y rematarlo en casa con tranquilidad.

El Juventud de las Piedras es un equipo de la primera división del fútbol de Uruguay, su entrenador es el argentino Sebastián Ariel Pérez que en el 2019 dirigió al Cúcuta Deportivo. Desde 1999 ha tenido que ascender a primera división en tres ocasiones.

¿Dónde y cuándo se jugará Juventud vs. DIM?

El partido entre Juventud y el DIM se jugará este jueves 5 de marzo en el estadio Parque Artigas de Las Piedras a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana.

¿Cómo se puede ver Juventus vs. DIM?

El partido se podrá ver por la señal de ESPN y su plataforma digital Disney+. También podrá seguirlo por el minuto a minuto de caracol.com.co y la transmisión de Caracol Radio.

Alineaciones probables:

Juventud: Federico Sosa; Rodrigo Barendeguy, Valentín Morosini, Agustín Pernicone, Pablo Mas; Rodrigo Chagas, Santiago Roldán; Matías Gómez; Juan de Dios Pintado, Facundo Sánchez; Gerónimo Larregui.

DT: Sebastián Méndez

DIM: Salvador Ichazo; Esnéyder Mena, Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Diego Moreno; John Montaño, Francisco Fydriszewski.

DT: Alejandro Restrepo.