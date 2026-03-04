🔴EN VIVO/ O’Higgins vs Deportes Tolima: Ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

En el Estadio El Teniente de Rancagua, el equipo chileno O’Higgins recibirá este miércoles a Deportes Tolima por el partido de ida de la tercera ronda previa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La serie, que se define en 180 minutos con el duelo de vuelta en Ibagué, es una oportunidad clave para tomar ventaja de cara al pase a la fase de grupos.

O’Higgins llega con el impulso anímico de haber eliminado en la ronda anterior a Esporte Clube Bahia mediante una dramática tanda de penales tras empate global, un resultado que ilusiona a la afición local. Sin embargo, su rendimiento en la liga chilena ha sido irregular, con derrotas consecutivas ante Palestino y Colo Colo antes de este compromiso. Con una buena racha como local en El Teniente, el “Capo de Provincia” apostará por aprovechar la ventaja de la localía.

Por su parte, Deportes Tolima llega con moral tras eliminar al Deportivo Táchira también por penales y concretar una victoria importante por liga ante Atlético Nacional. El conjunto ‘Pijao’ quiere un buen resultado en Chile para encarar con tranquilidad el partido de vuelta en su casa, consolidando un proyecto competitivo bajo la dirección de su técnico y tratando de mantener su solidez como visitante.

La eliminatoria ofrece un choque entre estilos distintos y sin antecedentes directos, lo que añade incertidumbre a la llave. O’Higgins confía en su empuje local y en su reciente gesta continental, mientras Tolima apunta a imponer su experiencia y equilibrio para regresar a una fase de grupos que no logra desde hace varias temporadas.

