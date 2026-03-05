Consulados en el exterior denuncian fallas en proceso de transmisión de datos electorales

Una serie de chats conocidos por 6AM-W y en el que han participados funcionarios consulares de Colombia en el mundo entero da cuenta de una gigantesca falla logística que se está presentando cada jornada al cierre de las votaciones que desde el lunes están abiertas para los colombianos en el exterior.

Expresiones como “los consulados nos quedamos sin garantías, la herramienta no arroja nisiquiera un reporte que evidencia el cargue de los E-14” o “estamos trabajando más de 12 horas seguidas para llegar al final del día con un sistema que sencillamente no funciona” o “el sistema del chatbot no es una solución viable vs la realidad (...). Si no se adopta alguna medida, el domingo muchos consulados no lograremos cumplir con el proceso de digitalización por física imposibilidad” hacen parte de las decenas de mensajes enviados por los funcionarios que alertan de que algo anda mal en el sistema puesto a funcionar por la Registraduría para el registro digital del conteo de votos al cierre de la jornada electoral.

El problema es un chatbot

Según se pudo establecer, el problema estaría dándose por cuenta de un llamado “chatbot” a través del cual deben enviarse fotografías de los formularios que los jurados de cada mesa han de rellenar al cierre de cada jornada y que terminan siendo más de 20 páginas por cada mesa de votación.

Según explicaron desde varias oficinas consulares de Colombia, el chatbot acepta fotos tomadas únicamente con teléfonos iPhone 16 o 17. Si son teléfonos Android o iPhone de otra referencia, rechaza las imágenes.

El “chatbot” no acepta paquetes de fotos, sino que hay que subir una a una cada foto de cada página. En ocasiones el llamado “chatbot” se bloquea, paraliza el proceso de subida de imagenes, señala que hay un error, desaparece lo avanzado y debe empezar de cero la carga una a una de cada foto.

Explicaron que la digitalización de todos los formularios de una mesa de votación está tomando cerca de 2 horas, es decir mucho más de lo que en años anteriores. Y si no se tienen varios equipos iPhone de última generación termina siendo una sola persona encargada de hacer todo el proceso, hecho que ya ha llevado a que en algunos centros de votación el trabajo haya ido más allá de la media noche.

Una funcionaria quien solicitó proteger su identidad resaltó que este año ha habido mucho desorden y falta de información a los consulados para poder adelantar una buena labor como representantes de la organización electoral. “En las elecciones de 2018 y en 2022 desde noviembre del años anterior nos estaban preparando para las votaciones. Este año apenas fue en febrero que empezaron a coordinar”, puntualizó.

Vea las denuncias aquí:

